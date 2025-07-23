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Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия

Обогащение урана в Иране будет продолжено, но исключительно в рамках международных норм.

Источник: Аргументы и факты

Иран поддерживает позицию президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью Al Jazeera.

Он подчеркнул, что Тегеран разделяет озабоченность относительно распространения ядерного оружия и готов сотрудничать в этом направлении.

При этом Пезешкиан отметил, что обогащение урана в Иране будет продолжено, но исключительно в рамках международных норм и обязательств. По его словам, разговоры о сворачивании иранской ядерной программы — это «не более чем иллюзия», добавив, что Иран не намерен отказываться от своих научных достижений.

Президент также подчеркнул, что Тегеран не приемлет давления и ультиматумов, направленных на его ядерную программу. Иран выступает за соблюдение суверенитета и считает любые попытки диктата неприемлемыми.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесённых недавними ударами США по ядерной инфраструктуре.

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