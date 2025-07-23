Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия

При этом Пезешкиан отметил, что обогащение урана в Иране будет продолжено, но исключительно в рамках международных норм и обязательств. По его словам, разговоры о сворачивании иранской ядерной программы — это «не более чем иллюзия», добавив, что Иран не намерен отказываться от своих научных достижений.