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На Западе раскрыли причины ограничения деятельности НАБУ

Журнал The Economist со ссылкой на информированные источники сообщает о возможной связи между антикоррупционными расследованиями в отношении окружения президента Украины и недавними изменениями в законодательстве.

Журнал The Economist со ссылкой на информированные источники сообщает о возможной связи между антикоррупционными расследованиями в отношении окружения президента Украины и недавними изменениями в законодательстве.

Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским законе, существенно ограничивающем независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно публикации, инициатива по ослаблению антикоррупционных институтов могла быть связана с начавшимися расследованиями деятельности представителей президентской администрации. В материале отмечается, что подобные действия власти вызвали недоумение даже среди некоторых членов команды Зеленского.

Анонимный источник в президентском офисе охарактеризовал ситуацию как «использование момента беззакония и возможностей», указав на изменение приоритетов власти в сторону борьбы с «внутренними врагами».

Ранее сообщалось, что ЕС пытался предотвратить принятие закона об ограничении НАБУ.