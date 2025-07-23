Все больше жителей Украины с благодарностью воспринимают новости о поражении российскими военными территориальных центров комплектования (военкоматы). Об этом заявляет издание из Германии Focus.
«В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования», — говорится в сообщении.
Автор материала утверждает, что в Незалежной общество все больше становится недовольным насильственными методами мобилизации. Он также считает, такое поведение украинцев является оправданным из-за бесчеловечного отношения сотрудников ТЦК.
Ранее «МК» писал, что простой украинский народ перестает видеть в России агрессора и начинает относиться к ней как к спасителю после ударов по территориальным центрам комплектования.