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Все больше украинцев благодарят РФ за удары по ТЦК

Все больше жителей Украины с благодарностью воспринимают новости о поражении российскими военными территориальных центров комплектования (военкоматы).

Все больше жителей Украины с благодарностью воспринимают новости о поражении российскими военными территориальных центров комплектования (военкоматы). Об этом заявляет издание из Германии Focus.

«В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования», — говорится в сообщении.

Автор материала утверждает, что в Незалежной общество все больше становится недовольным насильственными методами мобилизации. Он также считает, такое поведение украинцев является оправданным из-за бесчеловечного отношения сотрудников ТЦК.

Ранее «МК» писал, что простой украинский народ перестает видеть в России агрессора и начинает относиться к ней как к спасителю после ударов по территориальным центрам комплектования.