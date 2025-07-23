Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в среду выступила с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, назвав его диктатором и обвинив в отказе от мирного урегулирования конфликта. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X*.
По словам Грин, в Киеве проходят массовые протесты, демонстрирующие недовольство граждан действиями украинского руководства. Она заявила, что Зеленский сознательно препятствует заключению мирного соглашения и продолжению диалога, который мог бы привести к окончанию боевых действий.
Американский политик также вновь призвала прекратить финансирование и военные поставки Украине. По её мнению, Соединённые Штаты не должны поддерживать политику, направленную на продолжение конфликта, и обязаны прекратить вмешательство, которое, по её утверждению, не отвечает интересам американского народа.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления военной поддержки Украины — впервые с начала своего текущего срока.