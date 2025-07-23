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Конгрессвумен Грин призвала США прекратить поставки оружия Украине

Грин отметила, что Зеленский сознательно препятствует заключению мирного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в среду выступила с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, назвав его диктатором и обвинив в отказе от мирного урегулирования конфликта. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X*.

По словам Грин, в Киеве проходят массовые протесты, демонстрирующие недовольство граждан действиями украинского руководства. Она заявила, что Зеленский сознательно препятствует заключению мирного соглашения и продолжению диалога, который мог бы привести к окончанию боевых действий.

Американский политик также вновь призвала прекратить финансирование и военные поставки Украине. По её мнению, Соединённые Штаты не должны поддерживать политику, направленную на продолжение конфликта, и обязаны прекратить вмешательство, которое, по её утверждению, не отвечает интересам американского народа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления военной поддержки Украины — впервые с начала своего текущего срока.

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