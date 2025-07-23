Конгрессвумен Грин призвала США прекратить поставки оружия Украине

Американский политик также вновь призвала прекратить финансирование и военные поставки Украине. По её мнению, Соединённые Штаты не должны поддерживать политику, направленную на продолжение конфликта, и обязаны прекратить вмешательство, которое, по её утверждению, не отвечает интересам американского народа.