Кроме того, Рынза напомнил, что Россия ещё в 2023 году предупреждала и руководство ЮНЕСКО, и государства-члены об опасностях, связанных с возвращением США в организацию в обход процедур — когда американской стороне было возвращено право голоса и участия в выборах без официально оформленных гарантий по выплате долга. По его словам, подобная практика стала ещё одним примером провальной политики «порядка, основанного на правилах», которая, по мнению Москвы, не приводит ни к чему, кроме кризисов.