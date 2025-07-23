Постпредство: выход США из ЮНЕСКО вызовет серьезные последствия

Решение США покинуть ЮНЕСКО вызвало обеспокоенность у российской стороны, которая предупреждает о возможных серьёзных последствиях как политического, так и финансового характера.
Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.
Он отметил, что уход Соединённых Штатов лишает организацию мнения значимого региона при принятии ключевых решений, что повлияет на политический баланс внутри структуры. Кроме того, финансовая сторона вопроса также вызывает тревогу: из-за выхода Вашингтона ЮНЕСКО не сможет рассчитывать на погашение долга США перед организацией, который превышает 600 миллионов долларов. Этот долг накапливался с 2011 года, когда американская сторона прекратила внесение регулярных взносов.
Несмотря на уверения генерального директора Одре Азуле о наличии финансового резерва, сформированного усилиями секретариата, российский дипломат подчеркнул, что последствия ухода США будут крайне болезненными и могут поставить под угрозу реализацию ряда действующих программ и инициатив.
Кроме того, Рынза напомнил, что Россия ещё в 2023 году предупреждала и руководство ЮНЕСКО, и государства-члены об опасностях, связанных с возвращением США в организацию в обход процедур — когда американской стороне было возвращено право голоса и участия в выборах без официально оформленных гарантий по выплате долга. По его словам, подобная практика стала ещё одним примером провальной политики «порядка, основанного на правилах», которая, по мнению Москвы, не приводит ни к чему, кроме кризисов.
Напомним, лидер Штатов Дональд Трамп решил вывести Соединённые Штаты из состава ЮНЕСКО из-за того, что организация, по его мнению, демонстрирует антиамериканские и антиизраильские настроения.