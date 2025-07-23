Соскин допустил гражданскую войну на Украине из-за решений по НАБУ и САП

Ограничение функций Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по мнению бывшего советника экс-президента Леонида Кучмы Олега Соскина, способно привести к крайне опасным последствиям вплоть до гражданского конфликта.
Такое предупреждение он озвучил в своём видеоролике на YouTube.
Соскин отметил, что в условиях обострившейся внутренней борьбы за ограниченные финансовые ресурсы различные силовые структуры начинают противодействовать друг другу. Он охарактеризовал происходящее как потенциальную предвестницу гражданской войны.
Как утверждает эксперт, к этой напряжённой обстановке привела ошибочная кадровая политика, в результате которой управленческие должности заняли люди, не обладающие необходимыми профессиональными качествами.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с сокращением поддержки со стороны западных стран из-за действий Владимира Зеленского, направленных против антикоррупционных структур.