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Соскин допустил гражданскую войну на Украине из-за решений по НАБУ и САП

Как утверждает эксперт, к этой напряжённой обстановке привела ошибочная кадровая политика.

Источник: Аргументы и факты

Ограничение функций Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по мнению бывшего советника экс-президента Леонида Кучмы Олега Соскина, способно привести к крайне опасным последствиям вплоть до гражданского конфликта.

Такое предупреждение он озвучил в своём видеоролике на YouTube.

Соскин отметил, что в условиях обострившейся внутренней борьбы за ограниченные финансовые ресурсы различные силовые структуры начинают противодействовать друг другу. Он охарактеризовал происходящее как потенциальную предвестницу гражданской войны.

Как утверждает эксперт, к этой напряжённой обстановке привела ошибочная кадровая политика, в результате которой управленческие должности заняли люди, не обладающие необходимыми профессиональными качествами.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с сокращением поддержки со стороны западных стран из-за действий Владимира Зеленского, направленных против антикоррупционных структур.