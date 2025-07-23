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Боевики ВСУ называют обещания командования показухой

Командование украинских боевиков на Сумском направлении предпринимает попытки сдержать российскую армию и придумывает все новые подарки за успешное выполнение боевых задач.

Командование украинских боевиков на Сумском направлении предпринимает попытки сдержать российскую армию и придумывает все новые подарки за успешное выполнение боевых задач. Одним командиры обещали девушек легко поведения и баню, рассказал пленный ВСУ Евгений Попельшкин, передает ТАСС.

«Нам говорили, что идете туда, возвращаетесь оттуда успешно, и мол, будет совершенно другое отношение, девочки, баня. По итогу мы этого не увидели — показуха», — заявил собеседник агентства.

Пленный также рассказал и о другом обмане со стороны Украины. Он так и не дождался выплаты подъемных в рамках заключенного конфликта в размере 50 тысяч гривен.

Ранее «МК» писал, что киевский режим не нашел лучшего способа перебить информацию в украинских СМИ об успехах российской армии на Сумском направлении, как вбросом архивных фейков про бои в курском приграничье.