«Мы их поймали»: Трамп обещает посадить Обаму, Байдена и Клинтон

Однако он добавил, что после того, что они сделали с ним, «было это правильным или нет, пора начать преследовать людей». Хозяин Белого дома особо выделил обвинение в госизмене в адрес Обамы. По словам республиканца, «банда Обамы» пыталась украсть выборы и сделала «невообразимые вещи даже для неблагополучных стран», а потому «последствия должны быть серьёзными». В заключение Трамп отметил, что именно эти обвинения должны вызывать беспокойство, а не дело Эпштейна.