«Мы их поймали»: Трамп обещает посадить Обаму, Байдена и Клинтон

«Обама — лидер банды, он попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов ещё поступят. Идея была Обамы, но она пришла ещё и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!» — сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, пришло время ответственности для людей, которые, по мнению действующего президента, преследовали его. Трамп заявил, что в «банде» под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон, которую он назвал «бывшей женой президента, фальшивой, как банкнота в три доллара».
Трамп также напомнил, что ещё в 2016 году после поражения на выборах президента мог предпринять шаги против Клинтон из-за опровергнутой теории о «российском следе», но воздержался.
«Когда мы поймали Клинтон, я сказал: “Давайте не будем заходить слишком далеко — это жена бывшего президента”. Я спустил её с крючка», — заявил Трамп.
Однако он добавил, что после того, что они сделали с ним, «было это правильным или нет, пора начать преследовать людей». Хозяин Белого дома особо выделил обвинение в госизмене в адрес Обамы. По словам республиканца, «банда Обамы» пыталась украсть выборы и сделала «невообразимые вещи даже для неблагополучных стран», а потому «последствия должны быть серьёзными». В заключение Трамп отметил, что именно эти обвинения должны вызывать беспокойство, а не дело Эпштейна.
Ранее Life.ru писал, что Трамп опубликовал видео с «задержанием» Барака Обамы. На сгенерированных нейросетью кадрах его предшественника «пакуют» агенты ФБР, пока сам американский лидер смеётся. Напомним, глава нацразведки США Тулси Габбард заявила о появлении у властей доказательств, которые могут привести к предъявлению обвинений участникам сговора из администрации Обамы во время президентских выборов 2016 года. Трамп подтвердил, что его предшественника «недвусмысленно уличили в мошенничестве».