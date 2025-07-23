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Экс-главе Керчи Брусакова обвинили в превышении полномочий

Следователи предъявили обвинение бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову по статье о превышении должностных полномочий, пишет РИА Новости.

Следователи предъявили обвинение бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову по статье о превышении должностных полномочий, пишет РИА Новости.

Брусаков был задержан в конце мая.

В материалах дела указано, что ему инкриминируется преступление по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он уже допрошен в статусе обвиняемого.

По информации правоохранительных органов, обвинения связаны с распоряжением муниципальной землей. В настоящее время Брусаков находится под стражей.

Ранее, 1 июля 2024 года, он подал в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова в адрес ситуации в Керчи.

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