Экс-главе Керчи Брусакова обвинили в превышении полномочий

Следователи предъявили обвинение бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову по статье о превышении должностных полномочий, пишет РИА Новости.
Брусаков был задержан в конце мая.
В материалах дела указано, что ему инкриминируется преступление по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он уже допрошен в статусе обвиняемого.
По информации правоохранительных органов, обвинения связаны с распоряжением муниципальной землей. В настоящее время Брусаков находится под стражей.
Ранее, 1 июля 2024 года, он подал в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова в адрес ситуации в Керчи.