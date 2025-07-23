Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минэнерго Райт: санкции против российской нефти возможны

Райт также выступил с утверждением, что США являются лидерами по производству нефти и газа.

Источник: Аргументы и факты

Министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможность введения вторичных санкций в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоносители, остаётся вполне вероятной, несмотря на скепсис со стороны участников рынка относительно решимости администрации президента Дональда Трампа реализовать подобные меры.

Такие меры обсуждаются на фоне недавнего заявления Трампа, сделанного на прошлой неделе, в котором он предупредил, что если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении боевых действий между Россией и Украиной, то США введут 100-процентные пошлины на импорт из России, а также вторичные ограничения против стран, торгующих с ней нефтью.

По словам Райта, подобный подход оказывает колоссальное давление на Москву и представляет собой самый жёсткий из ранее применявшихся методов. Он подчеркнул, что Трамп всегда выступал за мирное урегулирование, где бы ни происходил конфликт, и считает предложенные меры реальным инструментом давления.

Министр также отметил, что энергетический потенциал США, являющихся крупнейшим производителем нефти и газа, предоставляет стране свободу действий, которая ранее казалась невозможной.

Ранее сенатор США Линдси Грэм* заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести 100-процентные пошлины на поставки нефти из России в страны, продолжающие закупать её в обход западных санкций.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше