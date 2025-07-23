Глава Минэнерго Райт: санкции против российской нефти возможны

Такие меры обсуждаются на фоне недавнего заявления Трампа, сделанного на прошлой неделе, в котором он предупредил, что если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении боевых действий между Россией и Украиной, то США введут 100-процентные пошлины на импорт из России, а также вторичные ограничения против стран, торгующих с ней нефтью.