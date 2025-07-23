Глава Минэнерго Райт: санкции против российской нефти возможны

Министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможность введения вторичных санкций в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоносители, остаётся вполне вероятной, несмотря на скепсис со стороны участников рынка относительно решимости администрации президента Дональда Трампа реализовать подобные меры.
Такие меры обсуждаются на фоне недавнего заявления Трампа, сделанного на прошлой неделе, в котором он предупредил, что если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении боевых действий между Россией и Украиной, то США введут 100-процентные пошлины на импорт из России, а также вторичные ограничения против стран, торгующих с ней нефтью.
По словам Райта, подобный подход оказывает колоссальное давление на Москву и представляет собой самый жёсткий из ранее применявшихся методов. Он подчеркнул, что Трамп всегда выступал за мирное урегулирование, где бы ни происходил конфликт, и считает предложенные меры реальным инструментом давления.
Министр также отметил, что энергетический потенциал США, являющихся крупнейшим производителем нефти и газа, предоставляет стране свободу действий, которая ранее казалась невозможной.
Ранее сенатор США Линдси Грэм* заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести 100-процентные пошлины на поставки нефти из России в страны, продолжающие закупать её в обход западных санкций.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.