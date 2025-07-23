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Над российским регионом уничтожили 12 беспилотников

За текущую ночь системы противовоздушной обороны России уничтожили 12 вражеских беспилотников над Тульской областью.

За текущую ночь системы противовоздушной обороны России уничтожили 12 вражеских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.

«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников», — пояснил глава региона.

Миляев также рассказал, что пострадавших от воздушной атаки пострадавших нет. По повреждениям наземной инфраструктуры данные уточняются, отметил он. В регионе пока не отменяли опасности по БПЛА.

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