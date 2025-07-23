Над российским регионом уничтожили 12 беспилотников

За текущую ночь системы противовоздушной обороны России уничтожили 12 вражеских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.
«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников», — пояснил глава региона.
Миляев также рассказал, что пострадавших от воздушной атаки пострадавших нет. По повреждениям наземной инфраструктуры данные уточняются, отметил он. В регионе пока не отменяли опасности по БПЛА.
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