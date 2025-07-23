Постпредство РФ: Реакция гендиректора Азуле на выход США из ЮНЕСКО удивляет

В постпредстве также указали, что в 2023 году Азуле активно выступала за возвращение США в ЮНЕСКО. Она пыталась обойти правила процедуры, не фиксируя финансовые обязательства Вашингтона. Поэтому её новые заявления вызывают недоумение. Россия, отметил Рынза, сожалеет о таком решении США. По мнению российской стороны, оно будет иметь как политические, так и финансовые последствия.