Постпредство РФ: Реакция гендиректора Азуле на выход США из ЮНЕСКО удивляет

«Мы внимательно ознакомились с сегодняшним заявлением гендиректора Одре Азуле в отношении решения Вашингтона. Удивлены замечаниями главы международной организации», — приводит его комментарий ТАСС.
В постпредстве также указали, что в 2023 году Азуле активно выступала за возвращение США в ЮНЕСКО. Она пыталась обойти правила процедуры, не фиксируя финансовые обязательства Вашингтона. Поэтому её новые заявления вызывают недоумение. Россия, отметил Рынза, сожалеет о таком решении США. По мнению российской стороны, оно будет иметь как политические, так и финансовые последствия.
Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. Это подразделение ООН отвечает за образование, науку и культуру, а также включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Белый дом счёл, что организация поддерживает инициативы, противоречащие американским интересам.