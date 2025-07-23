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Пушков рассказал об уроке для Запада после замораживания российских активов

Пушков: Трамп обоснованно тревожится за доллар после заморозки активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп имеет основания тревожиться за судьбу доллара. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, назвав причины, которые заставляют американского лидера испытывать обеспокоенность из-за будущего своей валюты.

«Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото», — написал Пушков в Telegram-канале.

Второй причиной Пушков назвал отказ стран БРИКС использовать доллар во взаимных расчетах при торговле, а третьей — то, что Китай начал быстро избавляться от ценных бумаг США.

«Вместо полутора триллионов в 2010—2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов», — отметил Пушков.

Как доллар США ослабевает на фоне тарифов и неопределенности политики Трампа, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Трамп заявил, что доллар не должен потерять роль мировой резервной валюты. По словам Трампа, если это произойдет, доллар будет заменен чем-либо, то для Штатов это будет сравнимо с проигрышем в мировой войне.

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