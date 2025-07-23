Пушков рассказал об уроке для Запада после замораживания российских активов

Президент США Дональд Трамп имеет основания тревожиться за судьбу доллара. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, назвав причины, которые заставляют американского лидера испытывать обеспокоенность из-за будущего своей валюты.
«Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото», — написал Пушков в Telegram-канале.
Второй причиной Пушков назвал отказ стран БРИКС использовать доллар во взаимных расчетах при торговле, а третьей — то, что Китай начал быстро избавляться от ценных бумаг США.
«Вместо полутора триллионов в 2010—2015 годах у КНР осталось около 600 миллиардов», — отметил Пушков.
Как доллар США ослабевает на фоне тарифов и неопределенности политики Трампа, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Трамп заявил, что доллар не должен потерять роль мировой резервной валюты. По словам Трампа, если это произойдет, доллар будет заменен чем-либо, то для Штатов это будет сравнимо с проигрышем в мировой войне.