Постпредство: реакция гендиректора ЮНЕСКО на выход США вызывает удивление

Российский дипломат также не согласился с оценкой Азуле о том, что ЮНЕСКО является уникальным форумом для выработки консенсусных решений и площадкой для многостороннего диалога. По его словам, в организации сохраняются серьезные проблемы с так называемым «духом консенсуса», на который ссылается руководство. Рынза отметил, что этот консенсус отсутствовал как при возвращении США в состав организации в 2023 году, так и при рассмотрении ряда других вопросов, внесенных странами Запада по политическим мотивам.