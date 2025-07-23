Миляев: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области

В Тульской области в ночное время силам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать 12 беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
По его словам, атака была успешно отражена силами Минобороны, пострадавших в результате инцидента нет.
Он добавил, что данные о возможных разрушениях, вызванных падением обломков дронов, в настоящее время уточняются. Глава региона также подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется.
Между тем ограничения на взлёт и посадку воздушных судов временно действуют в аэропорту Нижнего Новгорода.