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Миляев: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области

Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области в ночное время силам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать 12 беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

По его словам, атака была успешно отражена силами Минобороны, пострадавших в результате инцидента нет.

Он добавил, что данные о возможных разрушениях, вызванных падением обломков дронов, в настоящее время уточняются. Глава региона также подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется.

Между тем ограничения на взлёт и посадку воздушных судов временно действуют в аэропорту Нижнего Новгорода.