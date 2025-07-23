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Стало известно, как ЕС собирается вести затяжную войну с РФ

Пушков: ЕС готовит «ледяную» войну и надеется на распад России.

Европа готовится вести с Россией масштабную «ледяную» войну. Об этом говорит договор о дружбе между Германией и Британией, рассказал сенатор Алексей Пушков, передает «Парламентская газета».

«Поражение киевского режима там воспринимают как колоссальный удар по ЕС и НАТО, как поражение всего либерального клана во главе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которое, возможно, обернется для многих политиков современной Европы уходом из политики», — отметил он.

Пушков пояснил, что немецко-британский союз говорит о том, что в Европе политики хотят максимально долго удержаться во власти. Но при этом еще хотят развязать «ледяную» войну, которая направлена на распад России.

Европейцы, по мнению сенатора, будут превращать РФ в маргинальную страну. В ЕС также обсуждают создание для России. Новый «железный занавес» необходим, чтобы ограничить Москву политически и экономически. Но Пушков предостерег, что за «ледяной» войной может последовать «горячая».

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