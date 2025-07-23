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Economist: Зеленский ограничил НАБУ из-за возможных дел против его круга

Евросоюз оказывал давление на Киев с требованием не допустить вступления закона в силу.

Источник: Аргументы и факты

Подписание Владимиром Зеленским закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, может быть связано с усилением расследований НАБУ, приближающихся к его ближайшему окружению. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, указывая на возможную попытку власти защитить ключевых соратников.

Журнал обращает внимание на поспешность принятия документа: закон рассматривался на внеочередном заседании профильного комитета без участия его руководителя и большинства членов.

По мнению издания, такая спешка создаёт впечатление паники и свидетельствует о стремлении подорвать влияние антикоррупционных реформ, проведённых после Майдана, что ставит под сомнение дальнейший демократический курс страны.

Кроме того, Европейский союз оказывал давление на Киев с требованием не допустить вступления закона в силу, предупреждая, что его принятие может негативно повлиять на перспективы переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с сокращением поддержки со стороны западных стран из-за действий Владимира Зеленского, направленных против антикоррупционных структур.

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