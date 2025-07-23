По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, право на подписание мирного соглашения с Россией должно принадлежать не Владимиру Зеленскому, а новому президенту, избранному на общенациональных выборах. Об этом он высказался в интервью на YouTube.
Джонсон считает, что есть веские основания для отстранения действующего украинского лидера, и именно этот вопрос, по его словам, останется ключевым на переговорах с Москвой. Он отметил, что Зеленский утратил легитимность, продлив свои полномочия через введение военного положения, и в глазах России больше не считается законным президентом.
Кроме того, эксперт указал на то, что политическое поле в Украине оказалось зачищено от оппозиционных фигур, способных составить конкуренцию действующему главе государства. Это, по его оценке, усложняет поиск альтернативного кандидата на пост президента.
Ранее сообщалось, что подписание Владимиром Зеленским закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, может быть связано с усилением расследований НАБУ, приближающихся к его ближайшему окружению.