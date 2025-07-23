Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть интересен США, поэтому его уберут и заменят на другого, более сговорчивого лидера Украины. Такое предположение сделал американский аналитик Скотт Риттер.
«Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом», — отметил он.
Риттер уверен, что конец режима Зеленского близок. По его мнению, сейчас определяется, кто и когда проведет его замену.
Неделю назад о смене Зеленского первым заговорил журналист-расследователь из США Сеймур Херш. По его данным, самым вероятным кандидатом является экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный. Замена, утверждал он, произойдет в ближайшие месяцы.