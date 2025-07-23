Politico: Госдеп давит на Европу из-за ограничения свободы слова

По информации Politico, администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что тысячи людей в Европе подвергаются критике за высказывания против действий европейских правительств. Госдепартамент связывает свое заявление с законом о цифровых услугах, который является сводом правил ЕС в области технологий и социальных сетей, который, по мнению американских чиновников, «защищает только европейских лидеров от их собственного народа», сообщает издание.