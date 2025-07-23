Politico: Госдеп давит на Европу из-за ограничения свободы слова

«Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура — это не свобода», — говорится в сообщении, опубликованном Госдепом в социальных сетях, которое приводит издание.
По информации Politico, администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что тысячи людей в Европе подвергаются критике за высказывания против действий европейских правительств. Госдепартамент связывает свое заявление с законом о цифровых услугах, который является сводом правил ЕС в области технологий и социальных сетей, который, по мнению американских чиновников, «защищает только европейских лидеров от их собственного народа», сообщает издание.
Politico отмечает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейские правительства, заявив, что Европа отступает от «некоторых своих основополагающих ценностей».
Вэнс также подчеркнул, что Европа «бесполезна для США», боится собственных избирателей и ей необходим демократический мандат, чтобы в ближайшие годы сделать что-либо существенное. 16 февраля руководитель конференции Кристоф Хойсген назвал результаты форума «кошмарным сном Европы». По его словам, выступление Вэнса говорит о том, что Европа и США больше не разделяют общих ценностей.