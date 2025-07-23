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Джонсон: соглашение о мире будет подписывать не Зеленский

Подписывать мирное соглашение с Россией будет не глава киевского режима Владимир Зеленский, а всенародно избранный президент Украины.

Подписывать мирное соглашение с Россией будет не глава киевского режима Владимир Зеленский, а всенародно избранный президент Украины. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, что есть очевидные причины для его отстранения, и это один из тех моментов, на которых русские настаивали и будут настаивать в переговорах. Любое окончательное соглашение не может подписать Зеленским. Его должен подписать тот, кого действительно избрал народ», — подчеркнул он.

Джонсон также признал, что президентские полномочия Зеленского закончились, он превысил их, когда объявил военное положение. Аналитик также отметил, что он нелегитимный президент.

Экс-сотрудник ЦРУ обратил внимание на то, что Зеленский тщательно зачищал оппозиционные силы в стране. Поэтому будет непросто найти достойного кандидата для конкуренции с ним.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть интересен США, поэтому его уберут и заменят на другого, более сговорчивого лидера Украины.

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