Хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

Агентство также отмечает, что среди пострадавших оказались Министерство образования США, ряд региональных администраций, а также правительственные структуры стран Европы и Ближнего Востока. По версии Microsoft, к атакам могут быть причастны хакерские группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, предположительно связанные с Китаем.