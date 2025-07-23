Хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

Компьютерные системы Национального управления по ядерной безопасности США оказались среди пострадавших в результате масштабной кибератаки, связанной с уязвимостью в платформе Microsoft SharePoint. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Как уточняется, взлом затронул часть инфраструктуры ведомства, отвечающего за проектирование и обслуживание американского ядерного арсенала. Источник подчеркивает, что компрометации секретных данных не произошло. Инцидент также затронул некоторые системы Министерства энергетики США, курирующего данное управление.
Агентство также отмечает, что среди пострадавших оказались Министерство образования США, ряд региональных администраций, а также правительственные структуры стран Европы и Ближнего Востока. По версии Microsoft, к атакам могут быть причастны хакерские группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, предположительно связанные с Китаем.
Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали «цифровой мозг» ВСУ.