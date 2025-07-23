Подписание Владимиром Зеленским закона, который, по сути, ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), может привести к санкциям со стороны Евросоюза. С таким предупреждением выступил обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэттьюс.
По его мнению, украинская власть серьёзно просчиталась, не только недооценив реакцию собственных граждан, но и неверно оценив отношение западных партнёров. В статье с заголовком «Война Зеленского против антикоррупционных агентств — это катастрофа» Мэттьюс указывает, что последствия могут оказаться разрушительными как для имиджа Украины, так и для её европейских перспектив.
Журналист напомнил, что международные антикоррупционные организации, украинские правозащитники, СМИ и дипломаты из стран Запада заранее предостерегали политика от принятия этого закона.
По их словам, инициатива угрожает процессу евроинтеграции, может привести к отмене безвизового режима с ЕС и даже стать причиной санкций против самой Украины. Несмотря на эти предостережения, Зеленский всё же утвердил документ.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с сокращением поддержки со стороны западных стран из-за действий Владимира Зеленского, направленных против антикоррупционных структур.