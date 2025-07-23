The Spectator: EC может ввести санкции против Украины из-за НАБУ и САП

По его мнению, украинская власть серьёзно просчиталась, не только недооценив реакцию собственных граждан, но и неверно оценив отношение западных партнёров. В статье с заголовком «Война Зеленского против антикоррупционных агентств — это катастрофа» Мэттьюс указывает, что последствия могут оказаться разрушительными как для имиджа Украины, так и для её европейских перспектив.