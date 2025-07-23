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Названы сроки поставок оружия из США в Германию для Киева

По меньшей мере, 15 кораблей прибудут в немецкий порт Бремерхафен с оружием из США по новой схеме поставок для Украины, которую предложил американский президент Дональд Трамп, об этом сообщает РИА Новости.

По меньшей мере, 15 кораблей прибудут в немецкий порт Бремерхафен с оружием из США по новой схеме поставок для Украины, которую предложил американский президент Дональд Трамп, об этом сообщает РИА Новости.

Суть схемы заключатся в том, что европейцы закупают у американцев оружие через НАТО, а затем передают его киевскому режиму. Общая сумма контрактов на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что 4 контейнеровоза прибудут в Германию уже в следующем месяце. Судя по характеристикам этих судов, они способны перевозить ракетные системы типа Patriot и GMLRS. Другие 11 кораблей, которые доставят грузы в Бремерхафен, могут транспортировать бронетехнику и установки HIMARS.

Порт Бремерхафен является одним из важных транспортных узлов в НАТО. Его нередко используют для отправки американского оружия Украине.

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