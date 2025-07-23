Названы сроки поставок оружия из США в Германию для Киева

Отмечается, что 4 контейнеровоза прибудут в Германию уже в следующем месяце. Судя по характеристикам этих судов, они способны перевозить ракетные системы типа Patriot и GMLRS. Другие 11 кораблей, которые доставят грузы в Бремерхафен, могут транспортировать бронетехнику и установки HIMARS.