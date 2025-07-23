Политическое бездействие в Европе и отсутствие реакции на события на Украине, по мнению обозревателя Telegraph Хамиша де Бреттон-Гордона, способны кардинально изменить развитие конфликта.
Он указывает, что после последнего вмешательства президента Трампа, которое может повлиять на ситуацию, европейские власти демонстрируют полное безразличие к происходящему на востоке.
Автор подчеркивает, что западные лидеры либо отправились в отпуск, либо сосредоточены исключительно на личных делах, несмотря на стремительное ухудшение обстановки на Украине.
Как отмечает Бреттон-Гордон, на фоне этого безразличия громкие заявления, подобные выступлению министра обороны Великобритании Джона Хили, не оказывают никакого практического воздействия, несмотря на изначально заявленные амбиции увеличить поддержку Киева.
Ранее Германия выразила готовность передать Украине две зенитные ракетные системы Patriot, но при условии, что их арсенал будет полностью восполнен в течение ближайших шести-восьми месяцев.