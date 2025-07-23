Олейник: Зеленский начал с Буданова убирать политических конкурентов

Владимир Зеленский начал с руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* убирать конкурентов. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, обратив внимание на обновленный список должностных лиц, размещенный на официальных ресурсах, сделал предположение о том, что Буданов больше не входит в состав СНБО.
«Зеленский начинает убирать конкурентов. Согласно социологическим опросам, Буданов находится в тройке, кто может быть кандидатом в президенты. Помимо него в списке также есть посол в Великобритании Валерий Залужный и сам Зеленский. Буданов очень трезво высказывает свои оценки. Я думаю, что он продолжит свое рассуждение о том, что если так дальше и пойдет, как он об этом говорил, то уже в этом году случиться обвал. Глава ГУР один из тех, кто настаивает на том, чтобы немедленно добиться переговоров о прекращении огня. Вероятно, он называл серьезные аргументы, причем, владея такой информацией. Понятно, что это противоречит самой политике Зеленского, который уже открыто врет, что Украине и деньги, и оружие дают, и Трамп с ними, но ничего этого нет», — отметил экс-нардеп.
До этого политолог Владимир Скачко сообщал aif.ru, что исключение Буданова из состава СНБО является черной меткой для него от Зеленского, который хочет минимизировать его влияние на власть.
Также стало известно, что Зеленский решил не увольнять Буданова из-за давления со стороны американского посольства в Киеве.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.