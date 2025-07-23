Олейник: Зеленский начал с Буданова убирать политических конкурентов

«Зеленский начинает убирать конкурентов. Согласно социологическим опросам, Буданов находится в тройке, кто может быть кандидатом в президенты. Помимо него в списке также есть посол в Великобритании Валерий Залужный и сам Зеленский. Буданов очень трезво высказывает свои оценки. Я думаю, что он продолжит свое рассуждение о том, что если так дальше и пойдет, как он об этом говорил, то уже в этом году случиться обвал. Глава ГУР один из тех, кто настаивает на том, чтобы немедленно добиться переговоров о прекращении огня. Вероятно, он называл серьезные аргументы, причем, владея такой информацией. Понятно, что это противоречит самой политике Зеленского, который уже открыто врет, что Украине и деньги, и оружие дают, и Трамп с ними, но ничего этого нет», — отметил экс-нардеп.