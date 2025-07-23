Скачко: Мелания может давить на Трампа по Украине

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания может давить на главу Белого дома по ситуации на Украине от нечего делать. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал политолог Владимир Скачко.
Ранее издание Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона сообщало, что Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании.
«Вспомните, как Иванка Трамп увидела испачканных детей в Сирии. И несколько лет назад побежала жаловаться отцу, после чего был нанесен удар по Сирии. Это та же самая картинка — просто от нечего делать. Сидят девушки, смотрят. Им нарисовали грозного медведя, который обижает украинского милого, пушистого, толстого суслика. Она сказала, что надо остановить медведя. Это может быть в таких ситуациях, как кухонное влияние на принятие тех или иных решений», — сказал собеседник издания.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщал aif.ru, что через Меланию могут доводить до Трампа неверную информацию об Украине.
До этого Скачко рассказывал, что Мелания может оказывать на главу Белого дома давление в отношении России, занимаясь «кухонной политикой».