Скачко: Мелания может давить на Трампа по Украине

«Вспомните, как Иванка Трамп увидела испачканных детей в Сирии. И несколько лет назад побежала жаловаться отцу, после чего был нанесен удар по Сирии. Это та же самая картинка — просто от нечего делать. Сидят девушки, смотрят. Им нарисовали грозного медведя, который обижает украинского милого, пушистого, толстого суслика. Она сказала, что надо остановить медведя. Это может быть в таких ситуациях, как кухонное влияние на принятие тех или иных решений», — сказал собеседник издания.