Yomiuri: премьер Японии пообещал подумать об уходе после переговоров с США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, оказавшийся под серьезным давлением внутри своей Либерально-демократической партии (ЛДП) после поражения на выборах в верхнюю палату парламента, заявил своим близким соратникам о намерении принять решение по вопросу отставки после завершения торговых переговоров с США, сообщает газета Yomiuri.
По информации издания, вечером 22 июля глава правительства отметил, что не может пока взять на себя ответственность за результаты выборов в верхнюю палату, пока продолжаются переговоры с американской стороной.
Он обещал предоставить более детальные объяснения после окончания обсуждений.
На выборах 20 июля правящая коалиция ЛДП и партии «Комэйто» утратила большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд значительным электоральным поражением для Исибы — осенью прошлого года его блок уже потерял контроль над нижней палатой, но смог сохранить власть, сформировав правительство меньшинства благодаря расколу оппозиционных сил.