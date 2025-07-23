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В США заявили о реальности введения санкции против нефти из РФ

США могут ввести вторичные санкции в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть.

США могут ввести вторичные санкции в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть. Это вполне реальная возможность, хотя рынок и смотрит на серьезность таких намерений скептически, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

«Это оказывает огромное давление на Россию. Это самое сильное давление, которое на них оказывали. И президент Трамп всегда был полностью за мир, где бы это ни было. Я считаю, это вполне реальная возможность», — отметил он.

При этом Райт считает США крупнейшим производителем нефти и газа. Это, по его словам, дает им право принимать такие решения, которые еще некоторое время назад было невозможно представить.

Неделю назад президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, в рамках которого Москва должна в течение 50 дней заключить мирное соглашение с Украиной. В противном случае Америка введет пошлины в размере 100% на российские товары, а также вторичные санкции против стран-покупателей российских энергоносителей.

Ранее «МК» писал, что в администрации президента США нет строгого соблюдения сроков по 50-дневному ультиматуму к России. Все может измениться из-за предстоящих переговоров, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

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