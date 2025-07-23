Скачко рассказал о войне между главами СБУ и ГУР Малюком и Будановым

Между руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым* и главой украинской Службы безопасности Василием Малюком* уже давно идет война за влияние. Об этом корреспонденту aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, обратив внимание на обновленный список должностных лиц, размещенный на официальных ресурсах, сделал предположение о том, что Буданов больше не входит в состав СНБО.
«Война между Малюком и Будановым идет уже давно, но это холодная война. Просто противостояние двух спецслужб с применением оружия ослабит Украину, поэтому в этом не заинтересован никто, кто курирует ее, чтобы она оставалась на плаву в качестве некого военного актива. Они воюют между собой за влияние. Там все силовики так или иначе имеют свой кусок пирога во всех теневых схемах помощи, контрабанды, трафика оружия, наркотиков и прочего. И все это дело крышуют в разных силовых структурах, в том числе и СБУ и ГУР через подконтрольные им националистические структуры. Все границы между ними поделены, все серые схемы под откаты», — сказал собеседник издания.
До этого Скачко рассказывал aif.ru, что после исключения Буданова из состава СНБО с ним могут сделать все что угодно, если поступит такая отмашка от западных спецслужб.
При этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник говорил в беседе с aif.ru, что в возможной ликвидации Буданова на Украине могут обвинить Россию.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.