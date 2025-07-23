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В США сравнили Зеленского с Саддамом Хусейном

Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевательски относится к предстоящим переговорам в Стамбуле.

Глава киевского режима Владимир Зеленский наплевательски относится к предстоящим переговорам в Стамбуле. Его интересуют лишь поставки западного оружия, уверен отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Зеленскому наплевать на Стамбул, он ждет ракеты, он ждет беспилотники. Ему все равно, что будет со страной и украинцами. Я такое видел лично: так себя вел Саддам Хуссейн в 1991 году», — подчеркнул аналитик.

По словам Макгрегора, Зеленский хоть и просит оружия, однако, давать его некому. В этой связи и поменялась номенклатура запросов. Сейчас ему нужны системы ПВО, БПЛА, ракеты Tomahawk и Taurus — так называемое оружие возмездия.

Отставной полковник обратил внимание на то, что другие виды оружия для ВСУ не востребованы, так как держать его в руках просто некому. Он отметил, что Зеленский превратил Украину в огромное кладбище.

Третий раунд российско-украинских переговоров запланирован на 24−25 июля. Отмечается, что стороны обсудят меморандумы и гуманитарные вопросы.

Ранее «МК» писал, что, по меньшей мере, 15 кораблей прибудут до ноября в немецкий порт Бремерхафен с оружием из США по новой схеме поставок для Украины, которую предложил американский президент Дональд Трамп.

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