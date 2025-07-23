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Призыв в армию могут сделать круглогодичным

Призыв будет может идти с 1 января по 31 декабря, то есть в течение календарного года, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ряд депутатов Госдумы предложили поправки в действующее законодательство, которое может изменить правила призыва в армию РФ. В случае принятия нормы заработают уже с 2026 года.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов предлагают установить срок призыва с 1 января по 31 декабря, чтобы медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии проходили в течение всего календарного года.

Отправлять же в места прохождения службы будут как и прежде — дважды в год в существующие сроки. Считается, что это поможет ослабить нагрузку на военкоматы. Также авторы уверены, что это повысит качество призыва.

В случае принятия решение комиссии о призыве на военную службу будет действительно на всей территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст законопроекта.

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