Призыв в армию могут сделать круглогодичным

Ряд депутатов Госдумы предложили поправки в действующее законодательство, которое может изменить правила призыва в армию РФ. В случае принятия нормы заработают уже с 2026 года.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов предлагают установить срок призыва с 1 января по 31 декабря, чтобы медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии проходили в течение всего календарного года.
Отправлять же в места прохождения службы будут как и прежде — дважды в год в существующие сроки. Считается, что это поможет ослабить нагрузку на военкоматы. Также авторы уверены, что это повысит качество призыва.
В случае принятия решение комиссии о призыве на военную службу будет действительно на всей территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст законопроекта.