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SpaceX намекнула на возвращение Илона Маска в политику

Американский предприниматель Илон Маск может вновь вернуться в политическую сферу, сообщили источники агентства Bloomberg, ссылаясь на документы компании SpaceX.

Источник: Life.ru

В недавних материалах, направленных инвесторам для обсуждения тендерного предложения, компания указала на «факторы риска», связанные с возможным возвращением Маска в политику. Это первый случай, когда подобная формулировка появляется в тендерных предложениях SpaceX. На данный момент сам Илон Маск не прокомментировал информацию, опубликованную Bloomberg.

Напомним, Илон Маск занимал пост руководителя департамента эффективности правительства США с 20 января по 29 мая. После этого он объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка» и подал документы на её регистрацию. Его партию поддержали либертарианцы и фракция «Вперёд».

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