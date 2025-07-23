SpaceX намекнула на возвращение Илона Маска в политику

В недавних материалах, направленных инвесторам для обсуждения тендерного предложения, компания указала на «факторы риска», связанные с возможным возвращением Маска в политику. Это первый случай, когда подобная формулировка появляется в тендерных предложениях SpaceX. На данный момент сам Илон Маск не прокомментировал информацию, опубликованную Bloomberg.