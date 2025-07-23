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США обвинили Европу в ограничении свободы слова

Госдепартамент США выступил с резкой критикой европейской политики в области свободы слова.

Госдепартамент США выступил с резкой критикой европейской политики в области свободы слова. В официальном посте в соцсети X американское внешнеполитическое ведомство заявило о систематическом преследовании граждан за критику властей в странах ЕС.

«В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура — это не свобода», — говорится в сообщении.

В публикации, сопровождаемой графическим изображением, ведомство подвергло сомнению декларируемые европейскими институтами принципы свободы выражения мнений. Особое внимание уделено Закону о цифровых услугах (DSA), который, по мнению Госдепа, в первую очередь защищает интересы правящих кругов, а не рядовых граждан.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США.