Расплата за теракты в РФ: эксперты рассказали о войне спецслужб на Украине

При этом Скачко заявил в разговоре с aif.ru, что с Будановым могут сделать все что угодно, но только если поступит такая отмашка от западных спецслужб, а до этого момента его никто трогать не будет. Политолог подчеркнул, что руководитель ГУР представляет реальную угрозу и для самого Зеленского.