Расплата за теракты в РФ: эксперты рассказали о войне спецслужб на Украине

Владимир Зеленский исключил руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* из состава Совета национальной безопасности и обороны страны. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, что это может означать, а также об амбициях главы ГУР на пост президента страны.
Буданов получил черную метку от Зеленского.
Исключение Буданова из состава СНБО является черной меткой для него со стороны Зеленского, который хочет минимизировать его влияние на власть, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. По его словам, глава киевского режима увидел в руководителе ГУР конкурента и возможного сменщика на посту президента под влиянием американских или британских спецслужб.
Причем, как отметил собеседник издания, черные метки посылались Буданову еще до исключения его из состава СНБО.
«Сейчас он окончательно решает это дело, удаляя его из органов власти и лишая рычагов влияния на них. Буданов считается оторвой, человеком решительным и абсолютно безбашенным, который не остановится ни перед каким преступлением ради достижения поставленных целей», — сказал Скачко.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с aif.ru отметил, что Зеленский начал с Буданова убирать конкурентов. По его словам, согласно социологическим опросам, глава ГУР находится в тройке, кто может быть кандидатом в президенты. Помимо него в списке также есть посол в Великобритании Валерий Залужный и сам Зеленский.
Также он добавил, что Буданов один из тех, кто настаивает на том, чтобы немедленно добиться переговоров о прекращении огня. Вероятно, он называл серьезные аргументы, причем, владея такой информацией.
«Понятно, что это противоречит самой политике Зеленского, который уже открыто врет, что Украине и деньги, и оружие дают, и Трамп с ними, но ничего этого нет», — сказал экс-нардеп.
Глава ГУР может участвовать в выборах президента.
Буданов может участвовать в выборах президента страны, сообщил aif.ru Олейник. Он пояснил, что глава ГУР нигде об этом не говорит открыто, причем, он обязательно контактирует с иностранными и украинскими журналистами. При этом, как правило, фамилию руководителей таких спецслужб даже не знают, а тем более и не видят самого человека.
«А если ему не предложат и будут загонять в угол, он пойдет на выборы. Тем более сейчас есть олигархи, которые заинтересованы в том, чтобы убрать Зеленского», — сказал собеседник издания.
Буданова могут ликвидировать и обвинить в этом РФ.
Буданова могут ликвидировать на Украине, а затем обвинить в этом Россию, рассказал aif.ru Олейник. По его словам, высказывания главы ГУР противоречат самой политике Зеленского, который уже открыто врет, что Украине дают и деньги, и оружие, и Трамп с ними, но ничего этого нет.
«Дальше, я думаю, возбудят уголовное дело против него. Также его и ликвидировать могут — это не проблема. Причем, затем все могут списать опять же на Россию», — сказал собеседник издания.
При этом Скачко заявил в разговоре с aif.ru, что с Будановым могут сделать все что угодно, но только если поступит такая отмашка от западных спецслужб, а до этого момента его никто трогать не будет. Политолог подчеркнул, что руководитель ГУР представляет реальную угрозу и для самого Зеленского.
«Это человек, который может подложить бомбочку или в суп подмешать радиоактивные элементы. Поэтому, кто кому еще угроза, если брать аспект физического устранения», — отметил он.
Главы ГУР и СБУ уже давно воюют за влияние.
Между Будановым и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком* уже давно идет война за влияние, рассказал aif.ru Скачко. Он подчеркнул, что речь идет именно о холодной войне, а не с применением оружия, поскольку такое противостояние ослабит страну. В этом, как отметил политолог, никто не заинтересован из тех, кто курирует ее для того, чтобы Украина оставалась в качестве некого военного актива.
«Там все силовики так или иначе имеют свой кусок пирога во всех теневых схемах помощи, контрабанды, трафика оружия, наркотиков и прочего. И все это дело крышуют в разных силовых структурах, в том числе и СБУ, и ГУР через подконтрольные им националистические структуры», — добавил эксперт.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.