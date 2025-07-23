Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как депутаты Госдумы от Приморья голосовали за закон о штрафах при поиске в интернете

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Политический обозреватель Ольга Кишаковская рассказала, как распределились голоса депутатов, избранных от Приморского края.

Источник: Reuters

«Напомню, теперь гражданам лучше выучить список из более чем 5,5 тысяч экстремистских материалов перед тем, как что-то забивать в строке поиска, особенно с включенным и запрещенным VPN», — напомнила Ольга Кишаковская.

Она приложила список депутатов, которые проголосовали за принятие нового закона:

Александр Щербаков («Единая Россия»); Владимир Новиков («Единая Россия»); Виктория Николаева («Единая Россия»); Виктор Пинский («Единая Россия»); Роза Чемерис («Новые люди»).

Против из представителей Приморского края проголосовал лишь один депутат — Алексей Корниенко (КПРФ).

Рекомендуем также прочитать рейтинг эффективности депутатов Госдумы, которые были избраны от регионов Дальнего Востока. Ни один из них не попал в ТОП этого рейтинга.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше