Стало известно, как депутаты Госдумы от Приморья голосовали за закон о штрафах при поиске в интернете

«Напомню, теперь гражданам лучше выучить список из более чем 5,5 тысяч экстремистских материалов перед тем, как что-то забивать в строке поиска, особенно с включенным и запрещенным VPN», — напомнила Ольга Кишаковская.
Она приложила список депутатов, которые проголосовали за принятие нового закона:
Александр Щербаков («Единая Россия»); Владимир Новиков («Единая Россия»); Виктория Николаева («Единая Россия»); Виктор Пинский («Единая Россия»); Роза Чемерис («Новые люди»).
Против из представителей Приморского края проголосовал лишь один депутат — Алексей Корниенко (КПРФ).
Рекомендуем также прочитать рейтинг эффективности депутатов Госдумы, которые были избраны от регионов Дальнего Востока. Ни один из них не попал в ТОП этого рейтинга.