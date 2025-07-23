Качели Трампа: эксперты оценили влияние Мелании по Украине

Президент США Дональд Трамп из-за своей супруги Мелании начал угрожать России. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, какое давление на главу Белого дома оказывает первая леди Соединенных Штатов, а также сообщили, кто может влиять на нее саму из Украины.
Мелания занимается «кухонной политикой».
Мелания может оказывать на Трампа давление в отношении России, занимаясь «кухонной политикой», заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. Он пояснил, что в таком случае иногда на решения больше влияет жена при условии, что муж имеет те или иные элементы подкаблучничества. По его словам, глава Белого дома на такого не похож, однако для того, чтобы избежать конфликтов в семье, чтобы Мелания не лупила его по голове, как делала это супруга Макрона, он может и уступить, покричать, что всех накажет, что дает 50 дней и прочее.
«Но стоит отметить, что к каким-то определенным подвижкам, негативным моментам это может привести, потому что-то, что делается на кухне и в постели, иногда сильнее, чем любые директивные решения органов власти», — сказал собеседник издания.
Врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru заявил, что Мелания способна влиять на траекторию мировой политики, находясь в тени Трампа. Он добавил, что внутри семейного круга глава Белого дома неоднократно демонстрировал готовность менять позиции. Это проявляется через компромиссы и тактические уступки.
«Мелания, подчеркивая дистанцию и избегая прямой конфронтации, создает эффективное поле для влияния, срабатывающего именно благодаря разладу между ними», — отметил эксперт.
Через супругу Трампу могут доводить неверные данные по Украине.
Мелания может доводить Трампу неверную информацию об Украине, рассказал aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, члены семьи являются отдельным каналом информации для президента.
"Они могут принести какие-то вещи заранее неправдивые, то есть могут ошибиться. Я не исключаю, что возле Мелании есть люди, которые постоянно ей дают такие вещи.
Олейник отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может через друзей Мелании влиять на нее. Он пояснил, что близкие к ней женщины или политики в разговоре могут сказать об ударах, разрушениях, а она потом передаст это Трампу.
«На Украине в этом плане очень хорошо работали и работают, потому что им давали миллиарды, а назад они возвращали полмиллиарда в качестве подкупа. Так что через американских друзей на представителей элит США могут влиять с Украины. За этим всем стоит Ермак», — добавил экс-нардеп.
Он привел в пример сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера, которого «купили и через него уже начали влиять на отца». Олейник отметил, что такое не делают только те, у кого есть понятия о совести и чести, а у них это полностью отсутствует.
Мелания давит на Трампа от нечего делать.
Скачко в разговоре с aif.ru заявил, что Мелания может давить на главу Белого дома по ситуации на Украине от нечего делать. Он сообщил, что ей нарисовали «грозного медведя, который обижает украинского милого, пушистого, толстого суслика». После этого супруга Трампа сказала, что необходимо остановить медведя.
«Это может быть в таких ситуациях, как кухонное влияние на принятие тех или иных решений», — сказал собеседник издания.
При этом Панкратов отметил, что политический курс Трампа нередко меняется после бесед с Меланией. Он пояснил, ссылаясь на данные аналитиков, что речь в данном случае идет о самых разных направлениях внутренней и внешней политики, в том числе об украинском конфликте.
«Мелания Трамп — коренная европеизированная фигура, впитавшая историю, боль и различные политические ветра региона. Это не пустая формальность: происхождение и личные переживания жены формируют уникальный пласт её восприятия конфликта в регионе», — сказал aif.ru эксперт.