Качели Трампа: эксперты оценили влияние Мелании по Украине

Мелания может оказывать на Трампа давление в отношении России, занимаясь «кухонной политикой», заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. Он пояснил, что в таком случае иногда на решения больше влияет жена при условии, что муж имеет те или иные элементы подкаблучничества. По его словам, глава Белого дома на такого не похож, однако для того, чтобы избежать конфликтов в семье, чтобы Мелания не лупила его по голове, как делала это супруга Макрона, он может и уступить, покричать, что всех накажет, что дает 50 дней и прочее.