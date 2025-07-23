Вячеслав Федорищев в СФ: каждый гектар земли должен работать на регион

Накануне в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации.
В ходе рабочих встреч, в том числе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным, обсуждались ключевые вопросы перевода сельхозземель в другие категории и роль федерального центра в этом процессе.
Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
Федорищев выступил с рядом инициатив: упростить межведомственное взаимодействие при согласовании земельных вопросов, принять единый правовой акт для всех регионов и модернизировать федеральную систему учёта земельных ресурсов.
— Наша цель — чтобы каждый гектар работал на экономику и на людей, — подчеркнул губернатор.
Для Самарской области эти меры имеют стратегическое значение: они позволят вовлекать в оборот неиспользуемые земли, сохранить сельхозугодья, обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить злоупотребления при перепрофилировании участков.
Регион продолжает работать над системным подходом к управлению землями — с чёткими, прозрачными и справедливыми правилами.
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