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Вячеслав Федорищев в СФ: каждый гектар земли должен работать на регион

Накануне в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации.

Накануне в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации.

В ходе рабочих встреч, в том числе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным, обсуждались ключевые вопросы перевода сельхозземель в другие категории и роль федерального центра в этом процессе.

Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Федорищев выступил с рядом инициатив: упростить межведомственное взаимодействие при согласовании земельных вопросов, принять единый правовой акт для всех регионов и модернизировать федеральную систему учёта земельных ресурсов.

— Наша цель — чтобы каждый гектар работал на экономику и на людей, — подчеркнул губернатор.

Для Самарской области эти меры имеют стратегическое значение: они позволят вовлекать в оборот неиспользуемые земли, сохранить сельхозугодья, обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить злоупотребления при перепрофилировании участков.

Регион продолжает работать над системным подходом к управлению землями — с чёткими, прозрачными и справедливыми правилами.

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