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ВМФ приступил к масштабным учениям Июльский шторм в акваториях двух океанов

В ходе этих маневров планируется проверить боеготовность флотских группировок к выполнению нестандартных оперативных задач.

Источник: Аргументы и факты

Российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в районах Балтийского и Каспийского морей, сообщает Минобороны РФ.

Учения, которые проходят с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, задействуют силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В ходе этих маневров планируется проверить боеготовность флотских группировок к выполнению нестандартных оперативных задач, а также оценить возможности комплексного применения высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем и современных образцов вооружения и военной техники.

Ранее в Министерстве обороны Грузии сообщили, что многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 пройдут в стране с 25 июля по 6 августа.

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