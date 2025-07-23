Mainichi: премьер Японии намерен уйти в отставку

По информации издания, глава правительства планирует в ближайшее время провести встречи с тремя бывшими премьер-министрами — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. Такой шаг считается весьма необычным и трактуется как политический жест смирения. Один из источников в правительстве отметил, что Исиба намерен «склонить голову перед тремя экс-лидерами» в знак уважения и, возможно, поддержки.