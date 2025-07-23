Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mainichi: премьер Японии намерен уйти в отставку

Японский политик может уйти в отставку до конца августа.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность досрочной отставки после провала своей Либерально-демократической партии (ЛДП) на недавних выборах. Как сообщает газета Mainichi со ссылкой на источники, Исиба сообщил о своем намерении покинуть пост ближайшему окружению, и это может произойти уже до конца августа.

По информации издания, глава правительства планирует в ближайшее время провести встречи с тремя бывшими премьер-министрами — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. Такой шаг считается весьма необычным и трактуется как политический жест смирения. Один из источников в правительстве отметил, что Исиба намерен «склонить голову перед тремя экс-лидерами» в знак уважения и, возможно, поддержки.

На выборах 20 июля правящий альянс ЛДП и партии Komeito утратил контроль над верхней палатой парламента — это стало вторым серьезным поражением за последние месяцы. Осенью прошлого года коалиция также лишилась большинства в нижней палате. После череды неудач в партии усилились призывы к смене лидера.

Ранее Исиба значительно ужесточил свою позицию по вопросу Курильских островов. Он заявил о намерении Японии настойчиво отстаивать свои права на четыре северных острова и заключить мирный договор.