Mainichi: премьер Японии намерен уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность досрочной отставки после провала своей Либерально-демократической партии (ЛДП) на недавних выборах. Как сообщает газета Mainichi со ссылкой на источники, Исиба сообщил о своем намерении покинуть пост ближайшему окружению, и это может произойти уже до конца августа.
По информации издания, глава правительства планирует в ближайшее время провести встречи с тремя бывшими премьер-министрами — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. Такой шаг считается весьма необычным и трактуется как политический жест смирения. Один из источников в правительстве отметил, что Исиба намерен «склонить голову перед тремя экс-лидерами» в знак уважения и, возможно, поддержки.
На выборах 20 июля правящий альянс ЛДП и партии Komeito утратил контроль над верхней палатой парламента — это стало вторым серьезным поражением за последние месяцы. Осенью прошлого года коалиция также лишилась большинства в нижней палате. После череды неудач в партии усилились призывы к смене лидера.
Ранее Исиба значительно ужесточил свою позицию по вопросу Курильских островов. Он заявил о намерении Японии настойчиво отстаивать свои права на четыре северных острова и заключить мирный договор.