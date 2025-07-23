Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба готовится подать в отставку после очередного поражения правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах. По информации газеты Mainichi, политик может покинуть пост до конца августа, предварительно согласовав это решение с тремя бывшими главами правительства.