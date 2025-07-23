Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4

Гиперзвуковое оружие есть у ряда стран, например, у Китая, США. В арсенале России находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард». Последний способен маневрировать на траектории, что, по словам президента Владимира Путина, делает его «практически неуязвимым» для систем противоракетной обороны.