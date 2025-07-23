Китай сделал серьезное представление ЕС за антироссийские санкции

Китай выразил решительный протест Евросоюзу в связи с включением китайских финансовых организаций в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщило министерство коммерции КНР, глава ведомства Ван Вэньтао во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем сделал официальное представление по этому поводу.