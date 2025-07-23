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Китай сделал серьезное представление ЕС за антироссийские санкции

Китай выразил решительный протест Евросоюзу в связи с включением китайских финансовых организаций в новый пакет антироссийских санкций.

Китай выразил решительный протест Евросоюзу в связи с включением китайских финансовых организаций в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщило министерство коммерции КНР, глава ведомства Ван Вэньтао во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем сделал официальное представление по этому поводу.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС, утверждённый на прошлой неделе, затронул 55 юридических и физических лиц из разных стран, включая две китайские финансовые структуры. В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Европейским союзом.

«Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку.

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