Президенту США Дональду Трампу следует прекратить поставки оружия Киеву после массовых протестов на Украине. А украинскому народу нужно сместить с должности диктатора Владимира Зеленского. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X.