Одно решение Зеленского может разорвать отношения Украины с ЕС: в чем просчитался киевский главарь

«Все они предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс по вступлению Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины. Но он все равно не остановился и сделал это», — говорится в публикации.