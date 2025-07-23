Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, существенно ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как отмечает обозреватель The Spectator Оуэн Мэттьюс, это решение может привести к санкциям со стороны Европейского Союза.
Закон, принятый Верховной радой 263 голосами, передает контроль над антикоррупционными органами Генеральному прокурору Украины. Теперь он получает право изымать дела из НАБУ и передавать их другим прокурорам. Также отменяется запрет на передачу расследований НАБУ иным правоохранительным структурам. Фактически, генпрокурор получает безграничную власть в области «борьбы» с коррупцией.
Мэттьюс указывает, что власти Украины недооценили реакцию как граждан страны, так и западных партнеров. По его данным, международные организации, украинские активисты и западные дипломаты неоднократно предупреждали о возможных последствиях, включая невозможность европейской интеграции и отмену безвизового режима.
«Все они предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс по вступлению Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины. Но он все равно не остановился и сделал это», — говорится в публикации.
Решение Зеленского вызвало массовые протесты в Киеве, Львове, Одессе и других городах страны. В столице около 2000 человек потребовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к акции протеста. Во Львове демонстранты использовали лозунги, сравнивая новый закон с капитуляцией перед коррупцией. Некоторые даже угрожали организовать еще один майдан.
Говоря о вступлении Украины в ЕС, канцлер ФРГ Фридрих Мерц что процесс евроинтеграции смогут запустить только по завершении конфликта. Кроме того, он обратил внимание, что этот процесс будет многолетним и поэтапным.
В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан прямо заявил киевскому главарю Зеленскому о бесперспективности вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что такой шаг неминуемо вовлечет европейское сообщество в конфликт с Россией.