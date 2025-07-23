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Котенок: войска РФ выбили боевиков ВСУ из Панковки в ДНР

По словам военкора, российские бойцы закрепляются на территории села.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось выбить украинских военных из села Панковка в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«По оперативным данным, противник выбит из н.п. Панковка (ДНР), что между городами Константиновка и Доброполье», — написал он.

По словам военкора, российские военные закрепляются на территории населенного пункта.

Напомним, накануне появилась информация о прорыве войск РФ на добропольско-константиновском направлении и взятии ими под контроль Бойковки, Новоторецкого и Федоровки. Сообщалось об активных боевых действиях в районах Маяка и Панковки.