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Глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается

Глава МИД Беларуси сказал о последствиях для Евросоюза, который закрывается.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается, сообщил «Первый информационный».

Глава МИД обратил внимание на то, что ЕС отгородился не от Беларуси и России, а ото всей Евразии и Африки.

— Фактически они (власти Евросоюза. — Ред.) закрываются и делают как бы квази-гетто, только для себя, — уверен белорусский министр.

Рыженков подчеркнул, что ЕС, считая, что «закрывает нас», на самом деле закрылся на «этом клочке Западной Европы» ото всех нас. Также он предостерег о последствиях для Брюсселя.

— Хорошим это для них ничем не закончится, — замети он.

Также глава белорусского дипведомства сказал о том, что Евросоюз отгораживается своей стеной не от Беларуси и России, но ото всех евразийского и африканского рынков. Здесь также он обратил внимание, что это не несет никакой выгоды самому Евросоюзу.

— Вот смотрите: Россия, Китай, Индия, Иран, Африка, АСЕАН — мы всегда найдем возможности торговать между собой, без препятствий, — заключил министр.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.

А еще таможня предупредила, что будет происходить на границе Беларуси и Польши 23 июля.

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