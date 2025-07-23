Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается, сообщил «Первый информационный».
— Фактически они (власти Евросоюза. — Ред.) закрываются и делают как бы квази-гетто, только для себя, — уверен белорусский министр.
Рыженков подчеркнул, что ЕС, считая, что «закрывает нас», на самом деле закрылся на «этом клочке Западной Европы» ото всех нас. Также он предостерег о последствиях для Брюсселя.
— Хорошим это для них ничем не закончится, — замети он.
Также глава белорусского дипведомства сказал о том, что Евросоюз отгораживается своей стеной не от Беларуси и России, но ото всех евразийского и африканского рынков. Здесь также он обратил внимание, что это не несет никакой выгоды самому Евросоюзу.
— Вот смотрите: Россия, Китай, Индия, Иран, Африка, АСЕАН — мы всегда найдем возможности торговать между собой, без препятствий, — заключил министр.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.
А еще таможня предупредила, что будет происходить на границе Беларуси и Польши 23 июля.