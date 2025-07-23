Сенатор Пушков: ЕС пытается развязать широкую «ледяную» войну против РФ

Договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный между Германией и Великобританией, говорит о решимости стран Европы развернуть широкую «ледяную» войну против России. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что долгосрочной целью этой «ледяной войны» Европейского союза является распад России, ее маргинализация в Европе, создание нового «железного занавеса», а также ограничение Москвы в политической и экономической сферах.
По словам Пушкова, поражение киевского режима европейские политики считают колоссальным ударом для ЕС и НАТО. Они воспринимают его как поражение всего либерального клана во главе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
«Поэтому возникновение альянса между Германией и Британией следует воспринимать так: либеральный клан, который сегодня правит Европой, делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти и, во-вторых, развернуть широкую “ледяную” войну против нашей страны — на самой грани войны “горячей”», — пояснил сенатор.
Пушков считает, что потенциал у ЕС для проведения такого курса есть. Он добавил, что в Европе почти нет ярких политиков, зато есть довольно много «серых» политических фигур, которые в плотной сцепке осуществляют коллективное управление. Также в Европе есть крупные банки и транснациональные корпорации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа остервенела и стала частью оборзения по отношению к России.