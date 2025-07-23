Сенатор Пушков: ЕС пытается развязать широкую «ледяную» войну против РФ

Пушков считает, что потенциал у ЕС для проведения такого курса есть. Он добавил, что в Европе почти нет ярких политиков, зато есть довольно много «серых» политических фигур, которые в плотной сцепке осуществляют коллективное управление. Также в Европе есть крупные банки и транснациональные корпорации.