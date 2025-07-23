В Москве оценили, как Турчак уладил ситуацию с протестами на Алтае

Прошлый раз Михаил Мишустин и Андрей Турчак встречались в Горно-Алтайске почти ровно год назад, 24 июля 2024 года.
Федеральный центр высоко оценил результаты усилий главы Республики Алтай Андрея Турчака по купированию протестов в регионе, возникших из-за недовольства муниципальной реформой. О доверии к новому руководителю региона говорит встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным сразу по прилету премьера в Горно-Алтайск, объяснил URA.RU генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Также в Москве поддержали проекты Турчака по развитию республики, прежде всего, инфраструктурные, подчеркнул политолог.
Аэропорт Горно-Алтайска в этом году получил статус международногоФото: Роман Наумов © URA.RU.
Перед встречей с Турчаком Мишустин вместе с ним посетил приемное отделение республиканской больницы. В начале беседы с главой региона премьер поблагодарил его за демонстрацию этого объекта и отметил, что отделение современное, оснащено всем необходимым оборудованием и возведено в короткие сроки — два с половиной месяца.
"В Республику Алтай приезжает все больше и больше туристов, скоро состоится международная экологическая конференция, приедут высокие гости. Было принято решение, в прошлом году мы с вами это обсуждали, — о строительстве аэропорта, теперь уже международного, современного.
Средства запланированы, инвестор есть, и очень важно обеспечить всю комплексную застройку вокруг — это дороги, сервисное обслуживание и многое другое", — сказал глава правительства.
В Республику Алтай прибывает все больше и больше туристов, подчеркнул МишустинФото: Сергей Шадрин © URA.RU.
Он спросил Турчака, как идет работа по аэропорту. Губернатор ответил, что уже открыт международный пункт пропуска. К 2028 году планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построить новый терминал. Задача — к 2030 году нарастить пассажиропоток воздушной гавани до 1,3 млн человек в год.
В прошлом году по нацпроекту в регионе привели в нормативное состояние 196 километров дорог, включая 10 километров в самой агломерации Горно-Алтайска. На 2025 год запланирован ремонт еще 101 километра и 12 мостов. В этом же году при поддержке правительства начнется реконструкция Чуйского тракта — участка до всесезонного курорта «Манжерок». Это решит проблему заторов, особенно в туристический сезон, сказал Турчак.
Главный вопрос Республики Алтай — законность использования земли, заявил ТурчакФото: Роман Наумов © URA.RU.
Еще одна тема, которую обсудили на встрече, — строительство социальных объектов. Мишустин спросил, что делается в регионе для появления новых школ. Турчак отметил, что в республике было много социальных долгостроев. Сейчас, по его словам, благодаря федеральной поддержке ситуация улучшается. В этом году сдана школа в Горно-Алтайске, которая строилась с 2021 года. Были проблемы с некачественным проектам, его приходилось переделывать. Сейчас это единственная школа, где дети с первого класса учат алтайский язык. Также в числе завершенных долгостроев физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития.
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Мишустин акцентировал внимание на том, что в Республике Алтай действует программа опережающего развития, и до 2030 года на развитие региона федеральный центр предусмотрел «значительные средства». Премьер поинтересовался, что запланировано в рамках программы. Турчак ответил, что результаты первых пяти лет неплохие — создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Поддержано 120 проектов в агропромышленном комплексе, создано восемь объектов размещения, построены предприятия по переработке молока, мяса, древесины.
В конце встречи Турчак поблагодарил премьера за поддержку в решении главного, по его словам, вопроса для Республики Алтай — не целевого использования земли.
Правительство поддержало предложение региональных властей о снятии моратория на проверки такого рода. В республике запустили земельную амнистию, которая должна вывести из тени гостиницы. Выявлено около 1,5 тысяч объектов, которые не стояли на налоговом учете.
Мишустин уже четвертый год подряд каждое лето посещает Горно-Алтайск с рабочими визитамиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Приезд Мишустина в Республику Алтай — сигнал федерального центра о доверии к Андрею Турчаку, избранному на пост главы в сентябре 2024 года. И к его проектам, в первую очередь инфраструктурным, пояснил Дмитрий Орлов.
"В этом контексте неслучайно снятие моратория на массовые проверки, за которое Турчак специально поблагодарил Мишустина. Вероятно, в Москве оценили и то, что глава Алтая адекватно купировал протестную активность, связанную с муниципальной реформой.
Изначально способность Турчака к сдерживанию протеста не была очевидной, особенно на его эскалации внешними по отношению к региону и довольно влиятельными игроками", — подчеркнул политолог.
В июне в Республике Алтай прошли митинги, где протестующие выражали недовольство законопроектами о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления и ликвидации сельских поселений как отдельных муниципалитетов. Выступавшие были против инициативы, однако их активность сошла на нет, и закон был принят в конце июня.