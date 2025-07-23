В Москве оценили, как Турчак уладил ситуацию с протестами на Алтае

Еще одна тема, которую обсудили на встрече, — строительство социальных объектов. Мишустин спросил, что делается в регионе для появления новых школ. Турчак отметил, что в республике было много социальных долгостроев. Сейчас, по его словам, благодаря федеральной поддержке ситуация улучшается. В этом году сдана школа в Горно-Алтайске, которая строилась с 2021 года. Были проблемы с некачественным проектам, его приходилось переделывать. Сейчас это единственная школа, где дети с первого класса учат алтайский язык. Также в числе завершенных долгостроев физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития.