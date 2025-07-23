Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заподозрил Украину в хищении средств от военной помощи США

Трамп заявил, что Байден в период своего президентства предоставил Киеву военную помощь на $350 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Украина могла использовать не по назначению часть средств, переданных в качестве военной помощи администрацией бывшего президента США Джо Байдена, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Байден предоставил (Киеву — прим. ред.) денежные средства или (военную — прим. ред.) технику на $350 млрд. Планировалось, что они (украинские власти — прим. ред.) будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал американский лидер на встрече с республиканцами из Конгресса Соединённых Штатов.

Трамп выразил уверенность, что его администрация «когда-нибудь захочет получить больше» информации о финансовой и военной помощи, полученной киевским режимом в период правления Байдена.

Напомним, в середине февраля глава Белого дома заявил, что Украина должна вернуть США $500 млрд в виде редкоземельных металлов. Он уточнил, что речь идёт о средствах, которые были ранее переведены Киеву Вашингтоном и Брюсселем.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше