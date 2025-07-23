Украина могла использовать не по назначению часть средств, переданных в качестве военной помощи администрацией бывшего президента США Джо Байдена, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Байден предоставил (Киеву — прим. ред.) денежные средства или (военную — прим. ред.) технику на $350 млрд. Планировалось, что они (украинские власти — прим. ред.) будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал американский лидер на встрече с республиканцами из Конгресса Соединённых Штатов.
Трамп выразил уверенность, что его администрация «когда-нибудь захочет получить больше» информации о финансовой и военной помощи, полученной киевским режимом в период правления Байдена.
Напомним, в середине февраля глава Белого дома заявил, что Украина должна вернуть США $500 млрд в виде редкоземельных металлов. Он уточнил, что речь идёт о средствах, которые были ранее переведены Киеву Вашингтоном и Брюсселем.