Трамп заподозрил Украину в хищении средств от военной помощи США

«Байден предоставил (Киеву — прим. ред.) денежные средства или (военную — прим. ред.) технику на $350 млрд. Планировалось, что они (украинские власти — прим. ред.) будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал американский лидер на встрече с республиканцами из Конгресса Соединённых Штатов.